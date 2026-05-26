Bursa'da bayram temizliği faciayla bitti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bayram temizliği yaptığı sırada cam silerken binanın 2'nci katından dengesini kaybedip düşen 62 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Ailenin büyük üzüntü yaşadığı olayın ardından kadın gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi 401. Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram temizliği yaptığı öğrenilen Yücel Sığın (62), cam sildiği sırada dengesini kaybederek binanın 2'nci katından terasa düştü. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yücel Sığın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sığın'ın cenazesi Edabali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede yakınları büyük üzüntü yaşarken, gözyaşlarını tutamadı. - BURSA

