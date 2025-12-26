Haberler

Husumetlisine kurşun yağdırıp kaçmıştı: O şüpheli polisten kaçamadı

Güncelleme:
Bursa'da husumetlerinden dolayı cadde ortasında silahlı bir şekilde kovalama ve ateş açma olayı yaşandı. Şüpheli, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da husumetlisini cadde ortasında silahla kovalayan ve çevredeki kalabalığa aldırış etmeden peş peşe ateş açan şüpheli, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından silahına sarılan şüpheli, hedef aldığı kişiyi cadde üzerinde kovalamaya başladı. Şüphelinin kalabalığa aldırış etmeden ateş açmasıyla kaçan şahıs, kendisini bir işletmeye son anda atarak kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansırken, çevrede alışveriş yapan vatandaşlar da büyük bir faciayı kıl payı atlattı.

Olay sonrası çalışma başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden F.D. isimli şüpheliyi tespit etti. Zanlı, olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca F.D. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tahkikat başlatıldığı, şüphelinin adli mercilere sevk edileceği öğrenildi. - BURSA

