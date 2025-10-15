Bursa'da Bunalıma Giren Adam Üst Geçide Çıktı, Polis İkna Etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, eşinin ayrılmak istediği şahıs girdiği bunalım sonucu üst geçide çıktı. İkna çalışmalarını meraklı gözlerle izleyenler, adamın indirilmesini sağlayan polis ekiplerini alkışladılar.

Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl-Alanyurt yolu üst geçitte meydana geldi. Eşinin ayrılmak istediği iddia edilen Metin A. (42) bunalıma girdi. Şahıs üst geçit çatısına çıkıp kendini sarkıtarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsı yarım saat süren ikna çalışması sonucu çıktığı yerden indirdi. İkna çalışmalarını meraklı gözlerle izleyen öğrenciler, üst geçitten adamın indirilmesini sağlayan polis ekiplerini alkışladılar.

Metin A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA