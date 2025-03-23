Bursa'da Büfe Hırsızları Bekçiler Tarafından Yakalandı

Büfe hırsızları, bekçiler tarafından yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde büfeye girerek hırsızlık yapan 3 şahıstan 2'si polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir büfede meydana geldi. Gece bekçileri büfeye giren 3 şahsı fark etti. Bekçileri gören 3 şahıs yaya olarak hızla kaçmaya başladılar. Yaklaşık 500 metre süren kovalamaca sonucu 3 şahıstan 2'si yakalandı, 1 şahıs olay yerinden kaçtı. Yakalanan A.H. ile M.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, büfeye giren şahısların 90 paket sigara ve yiyecek çaldığı ortaya çıktı. Şahıslar, çaldıkları sigara paketleri ve yiyecekler Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı üzerinde bir tırın altında bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri büfede çalışma yaparken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.