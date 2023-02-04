Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini 5 kurşunla vurarak ağır yaraladı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini 5 kurşunla vurarak ağır yaraladı

Bursa'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini konuşmak için gittiği evinde 5 kurşunla vurarak ağır yaraladı.

Bursa'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini konuşmak için gittiği evinde 5 kurşunla vurarak ağır yaraladı.

Olay, dün gece saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz A., boşanma aşamasındaki eşi Tuba A.'nın (40) evine gece geç saatlerde gitti. Boşanma aşamasındaki çift, evde bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken koca Cengiz A. yanında getirdiği silah ile boşanma aşamasındaki eşi Tuba A.'ya kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Tuba A., kanlar içerisinde yere yığılırken Cengiz A. ise bölgeden hızla uzaklaşarak kaçtı. Komşuların silah seslerini duyması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler eve girdiğinde Tuba A'nın yerde kanlar içerisinde yattığını gördü. Sağlık ekipleri Tuba A.'ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan, ağır yaralan Tuba A.'nın vücuduna 5 kurşun girdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipler şüpheliyi çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title