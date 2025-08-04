Bursa'da Bisikletli Gençten Tehlikeli Gösteri
Bursa'da bir bisikletli genç, şehir içi raylı sistemin istasyonuna girerek tek teker üzerinde bisiklet sürdü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Bursa'da bir bisikletli, şehir içi raylı sistemin istasyonuna girerek, tek teker üzerinde bisiklet sürdü. Şahsın o anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, BursaRay metro hattının yoğun istasyonlarından birinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen genç, çevresindeki kalabalığa aldırış etmeden bisikletiyle turnikelerden geçip peron bölümüne doğru ilerledi. Bununla da yetinmeyen şahıs, bisikletin ön tekerini havaya kaldırarak tek teker üstünde sürüş yaprak tehlike saçtı. O anlar çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa