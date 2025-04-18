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Bursa'da Bisikletli Çocuk Traktöre Çarptı, Yaralandı

Bursa'da Bisikletli Çocuk Traktöre Çarptı, Yaralandı
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İnegöl ilçesinde bisikletiyle kontrolden çıkan 6 yaşındaki Muhammed A., traktöre çarparak yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle traktöre çarpan 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bisikletiyle giden 6 yaşındaki Muhammed A., kontrolünü kaybederek aynı yöne seyreden Hamza Y. (34) idaresindeki 16 KHP 62 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı. Yaralı çocuk kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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