Bursa'da Bıçkıya Kaptıran Adamın Parmakları Parçalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda elini bıçkıya kaptıran adamın parmakları parçalandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çeltikçi mahallesinde bir evin bahçesinde meydana geldi. İbrahim T. (51), torunlarına uçurtma yapmak için ahşabı bıçkıyla keserek çıta şekilde kesmeye başladı. Kesim sırasında yerinden fırlayan çıta, elini yaraladı.

Parmakları parçalanan adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA