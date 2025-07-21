Bursa'da Bıçkıya Kaptıran Adamın Parmakları Parçalandı
İnegöl ilçesinde elini bıçkıya kaptıran 51 yaşındaki İbrahim T., parmakları parçalandı. İlk tedavisinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda elini bıçkıya kaptıran adamın parmakları parçalandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çeltikçi mahallesinde bir evin bahçesinde meydana geldi. İbrahim T. (51), torunlarına uçurtma yapmak için ahşabı bıçkıyla keserek çıta şekilde kesmeye başladı. Kesim sırasında yerinden fırlayan çıta, elini yaraladı.
Parmakları parçalanan adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa