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Karacabey'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karacabey'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde sabaha karşı çıkan bıçaklı kavgada bir kişi dört yerinden yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı; hayati tehlikesi bulunmuyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Karacabey ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi vücudunun dört yerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından ambulansla Bursa'ya sevk edilen yaralının tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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