Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

-Yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı dairede çıkan tartışma kavgaya dönüştü

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı apartman dairesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Ilıca Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

Yabancı uyruklu vatandaşlar arasında çıkan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü çıkan arbede de 3 kişi bıçaklandı. Ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybederken yaralı 2 kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybeden ismi öğrenilemeyen kişi ise nöbetçi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli tıp kurumuna gönderildi. Cinayet olayı ile alakalı soruşturma polis ekiplerince genişletilerek sürdürülüyor.