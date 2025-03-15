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Bursa'da Benzin İstasyonunda Kavga: Pompacı ve Sürücü Tartışması Büyüdü

Bursa'da Benzin İstasyonunda Kavga: Pompacı ve Sürücü Tartışması Büyüdü
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Bursa'da bir petrol istasyonunda pompacı ile sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayı çevredekiler ayırdı ve polis ekipleri duruma müdahale etti.

Bursa'da bir petrol istasyonunda pompacı ile yakıt alan vatandaş arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayı, çevredekiler ayırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde benzin istasyonunda meydana geldi. Bir sürücü, aracına yakıt almak için istasyona yanaştı. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı pompacı ile araç sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavgayı gören vatandaşlar duruma el atarken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Benzin istasyonunun ringe döndüğü anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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