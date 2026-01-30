Haberler

Kendisini yakalayan bekçinin parmağını ısırdı "Ben bir şey yapmadım" dedi

Kendisini yakalayan bekçinin parmağını ısırdı 'Ben bir şey yapmadım' dedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da gece devriyesi sırasında bekçinin durdurma ikazına uymayan şüpheli, 20 dakika süren kovalamacanın ardından yakalandı. Çıkan arbede sırasında bekçiyi yaralayan şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

BURSA (İHA) – Bursa'da bekçinin 'dur' ikazına rağmen kaçan şüpheli yaklaşık 20 dakika süren kovalamacada yakalandı. Çıkan arbedede bekçinin parmağını ısırarak yaralayan şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Şahıs sorulara ise, "Ben bir şey yapmadım. Kaçmadım" yanıtını verdi.

Merkez Nilüfer ilçesinde devriye gezen gece bekçileri, şüpheli buldukları 16 AEN plakalı aracı kontrol etmek istedi. Bu sırada araçtan inen bir şahıs koşarak kaçtı. Kaçan şüpheli yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonucu Fethiye Mahallesi Ateş Sokak üzerinde yakalandı. Yaşanan arbedede sırasında şüpheli, görevli bekçinin parmağını ısırarak yaralanmasına neden oldu. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle şahıs etkisiz hale getirildi. Yapılan incelemede Hüseyin Korhan T. olduğu öğrenilen şüphelinin araçtan indiği sırada yere attığı maddelerin metamfetamin ve yaklaşık 25 gram uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, basın mensuplarına "Ben bir şey yapmadım, kaçmadım" diyerek kendisini savundu. Ancak üzerinden çıkan uyuşturucu maddelerle birlikte şahıs, işlem yapılmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan olayda yaralanan bekçi, hastanede tedavi edildikten sonra görevine döndü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız

3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam

Boğaz'daki tarihi yalı icradan satışa çıktı! İşte istenen rakam
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Ederson'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme
Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı

Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı