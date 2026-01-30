Kendisini yakalayan bekçinin parmağını ısırdı 'Ben bir şey yapmadım' dedi

BURSA (İHA) – Bursa'da bekçinin 'dur' ikazına rağmen kaçan şüpheli yaklaşık 20 dakika süren kovalamacada yakalandı. Çıkan arbedede bekçinin parmağını ısırarak yaralayan şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Şahıs sorulara ise, "Ben bir şey yapmadım. Kaçmadım" yanıtını verdi.

Merkez Nilüfer ilçesinde devriye gezen gece bekçileri, şüpheli buldukları 16 AEN plakalı aracı kontrol etmek istedi. Bu sırada araçtan inen bir şahıs koşarak kaçtı. Kaçan şüpheli yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonucu Fethiye Mahallesi Ateş Sokak üzerinde yakalandı. Yaşanan arbedede sırasında şüpheli, görevli bekçinin parmağını ısırarak yaralanmasına neden oldu. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle şahıs etkisiz hale getirildi. Yapılan incelemede Hüseyin Korhan T. olduğu öğrenilen şüphelinin araçtan indiği sırada yere attığı maddelerin metamfetamin ve yaklaşık 25 gram uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, basın mensuplarına "Ben bir şey yapmadım, kaçmadım" diyerek kendisini savundu. Ancak üzerinden çıkan uyuşturucu maddelerle birlikte şahıs, işlem yapılmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan olayda yaralanan bekçi, hastanede tedavi edildikten sonra görevine döndü. - BURSA