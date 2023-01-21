Bursa'da başıboş köpekler yaşlı kadına böyle saldırdı 3. Sayfa Haberleri Bursa'da başıboş köpekler yaşlı kadına böyle saldırdı Bursa'da 10 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın ölümden döndü. Bursa'da başıboş köpekler yaşlı kadına böyle saldırdı BURSA - Bursa'da 10 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, merkez Yıldırım ilçesinde Karapınar Mahallesi 134. Sokak üzerinde meydana geldi. F.B., adlı kadın sokakta yürüdüğü sırada etrafını 10 tane başıboş köpek sardı. Yere düşürülen ve ısırılan yaşlı kadının imdadına civardaki bir vatandaş koştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan F.B'nin kalça, bacak ve el bileğinden ısırılarak yaralandığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa 3. Sayfa Haberler

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