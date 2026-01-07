Haberler

Bursa korkutan yangın: Baraka ve minibüs alev topuna döndü
Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir barakada çıkan yangın, yanındaki minibüse sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmadı, baraka ve minibüs büyük çapta hasar gördü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir barakada çıkan yangın, yanında bulunan minibüse sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Dikkaldırım Mahallesi'nde, arazide bulunan bir barakada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler barakayı adeta alev topuna çevirirken, yangın barakanın yanında park halinde bulunan minibüse de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında minibüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, barakada da büyük çapta hasar oluştu.

Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - BURSA




