Bursa'da Avukat Kimliği Kullanılarak Dolandırıcılık Olayı

Bursa'da bir avukat, uzlaştırma vaadiyle dolandırıcılık olayında adının ve kimliğinin kullanıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Avukat Mustafa Çetin, kendisini uzlaştırmacı avukat olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından mağdur edilen vatandaşlara yardımcı olmak için uyarılarda bulundu.

Bursa'da bir avukat, uzlaştırma vaadiyle dolandırıcılık olayında adının ve kimliğinin kullanıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Avukat Mustafa Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce kendisini uzlaştırmacı avukat Mustafa Çetin olarak tanıtan kişiler tarafından haklarında suç duyurusu dilekçesi hazırlandığını belirten vatandaşların kendisine ulaştığını söyledi.

Vatandaşlara adının söz konusu olayda kullanıldığını, dolandırıldıklarını ve suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini söylediğini anlatan Çetin, bazılarını duruma inandırmakta zorlandığını ifade etti.

Olayın detaylarını öğrenen vatandaşların bir kısmının suç duyurusunda bulunduğunu belirten Çetin, son zamanlarda Türkiye'nin her yerinden günde 10'dan fazla aramaya maruz kaldığını kaydetti.

Dolandırıcıların vatandaşlara kendi sosyal medyasında yayımladığı fotoğrafını kullanarak hazırladıkları sahte avukatlık kimliğinin fotoğrafını da attıklarını anlatan Çetin, şöyle devam etti:

"Tabii vatandaşlar dolandırdıklarının farkında olmadan bu sohbeti ilerletmişler. Daha sonra sohbet ilerleyince telefon numaralarını birbirlerine verdikten bir süre sonra görüşme kesiliyor. Birkaç gün sonra kendisini uzlaştırmacı avukat Mustafa Çetin olarak tanıtan şahıslar, vatandaşı arayıp hakkında şikayet olduğu, 18 yaşından küçük kişilerle cinsel içerikli görüşmelerinden dolayı, sözde kızın babası tarafından savcılığa şikayette bulunulduğunu ve bu sebeple de uzlaştırmacı olarak dosyaya görevlendirildiğinden bahsediyor. Tabii vatandaşlar tedirgin olmuş ve uzlaşmayı kabul etmiş. Tarafımıza ulaşan kişiler 60 bin ila 150 bin lira arasında dolandırıldıklarını söylediler. Bugüne kadar 100'den fazla kişi gerek ofisimizi ve şahsımı arayarak gerek sosyal medya hesaplarım üzerinden tarafıma ulaştı. Hatta dolandırıcılara kredi çekip para gönderen dahi olmuş. Özellikle son dönemde çok ciddi bir artış söz konusu."

Kimliğinin ve isminin kullanılmasından dolayı suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Çetin, "Vatandaşlara bu kişilerle ilgili hızlıca savcılığa suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini ifade ettik. Uzlaştırmacı avukat olarak arayan kişilere kesinlikle para göndermemeleri gerekir insanların. Haklarında bir soruşturma olup olmadığını en yakın adliyede öğrenebilirler. Yine mutlaka ve mutlaka böyle bir durum olduğunda hızlıca bir avukata danışmaları gerekir." diye konuştu.