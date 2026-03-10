Haberler

Bursa'da burçak toplamaya gitti, avcı kurşunuyla hayatını kaybetti

Bursa'da burçak toplamaya gitti, avcı kurşunuyla hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Keles ilçesindeki ormanlık alanda burçak toplamak için giden 67 yaşındaki Nejdet Ö., avcı kurşunuyla hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı, bunlardan biri tutuklandı.

Bursa'nın Keles ilçesinde ormanlık alana burçak toplamak için giden 67 yaşındaki adam, avcı kurşunuyla hayatını kaybetti. Jandarmanın 24 saat geçmeden çözdüğü olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, Küçükkovacık Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 67 yaşındaki Nejdet Ö. sabah saatlerinde çam ağaçlarındaki burçakları toplamak için araziye gitti. Aynı bölgede bulunan vatandaşlar saat 12.30 sıralarında silah sesi duydu ancak ne olduğunu anlayamadı.

Bir süre sonra babasını merak eden oğlu araziye indi. Babasını yerde hareketsiz şekilde yatarken bulan oğlu, ilk etapta ağaçtan düştüğünü düşündü. Ancak yerdeki kanları fark edince babasının vurulduğunu anlayarak durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede Nejdet Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. İlk değerlendirmelere göre Özkaya'nın bölgede avlanan kişi ya da kişiler tarafından domuz sanılarak vurulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında olayın şüphelileri oldukları değerlendirilen Şeref D. (56), Ersin D. (29) ve Muharrem K. (51) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Keles Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Savcılıkta alınan ifadelerin ardından Şeref D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ersin D. ile Muharrem K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
İran'dan Trump'ın 'Konuşabiliriz' talebine ilk tepki! Rest çektiler

İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Fenerbahçe Mert Müldür'ün nişanlısı için harekete geçti

Gittiği maçta kabusu yaşamıştı! Harekete geçildi
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı

Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı
Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı?

Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı