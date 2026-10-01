Bursa'da av denetiminde mutfak tüpüne gizlenen ses cihazı ele geçirildi

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Bursa'da gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetlerinde, yasa dışı avcılıkta kullanılan çok sayıda ses cihazı ele geçirildi. Yenişehir'de büyük mutfak tüpünün içerisine gizlenen ses cihazı ise ekiplerin dikkatinden kaçmadı.

Bursa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince il genelinde av koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Denetimlerde yasa dışı avcılıkta kullanılan ses cihazları tek tek tespit edildi.

Denetimler sırasında özellikle Yenişehir Karacaahmet mevkiinde, bıldırcın avında kullanılmak üzere büyük mutfak tüpünün içerisine gizlenmiş ses yayma cihazı bulundu. Kamuflaj amacıyla tüp içerisine yerleştirilen düzenek ekiplerce ele geçirilirken, bölgede kullanılan çok sayıda ses cihazına da el konuldu.

Saha denetimleri kapsamında ayrıca Nilüfer Akçalar, Mudanya Çekrice ve Yenişehir Karacaahmet bölgelerinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı şekilde kullanıldığı belirlenen cihazlara el konuldu. İlgililer hakkında yasal işlem uygulanırken, doğal yaşam ve yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı