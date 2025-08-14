Bursa'da Asansör Kazası: Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Bursa'da Asansör Kazası: Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yük asansörünün 2. kattan düşmesi sonucu mahsur kalan bir kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kurtarıldı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis asansörün düşme sebebini araştırıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2. kattan düşen asansörde mahsur kalan vatandaş, itfaiye ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yük taşımak için kullanılan asansör henüz bilinmeyen bir nedenle 2. kattan zemine düştü. Asansörde bulunan bir kişi çarpmanın etkisiyle yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan yaralıyı kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' paylaşımı

AK Parti'ye geçeceği öne sürülen belediye başkanından olay paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Muslera! Yeni takımında neler yapıyor neler

Son anda Muslera
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.