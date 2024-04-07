Bursa'da araç sürerken fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti

Bursa'da araç sürdüğü sırada fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti. Acı haberi alan oğlu olay yerine gelince yürekleri dağladı.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Kandemir (63) idaresindeki 16 KND 98 plakalı aracıyla seyir halindeyken bir anda rahatsızlandı. Araç kaldırımın üzerine çıkarak dururken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kandemir'e yaptığı kontrollerde hayatını kaybetti. Acı haberi alan Kandemir'in oğlu babasının hayatını kaybettiğini öğrenince olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA