Bursa'da Ara Yoldan Çıkan Sürücünün İlginç Anları
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sürücü, ana yola çıkınca ne yapacağını şaşırdı. Orta refüje çıkan sürücü, herhangi bir kaza ya da sorun yaşamadan yoluna devam etti. İlginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da bir sürücü, ara yoldan ana yola çıkınca ne yapacağını şaşırdı. Orta refüje çıkan sürücü, hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, ara yoldan caddeye çıktı. Caddeye çıkınca yolu karıştıran sürücü, bir anda orta refüje çıktı. Sürücü, hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti. İlginç anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa