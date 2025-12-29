Haberler

Bursa'da apartmanın deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir apartmanın zemin katında bulunan depoda araç aküsünden çıktığı değerlendirilen yangın paniğe neden oldu. Olayda 1 kişi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da bir apartmanın zemin katında bulunan depoda araç aküsünden çıktığı değerlendirilen yangın paniğe neden oldu. Olayda 1 kişi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde saat 23.30 sıralarında Akçağlayan Mahallesi 1'inci Kanal Sokak üzerinde bulunan apartmanın alt katındaki depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda bulunan araç aküsünün henüz bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu yoğun duman oluştu. Depodan yükselen dumanlar apartman sakinlerini tedirgin ederken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, mahalle sakinlerinin dumandan etkilenmemesi için çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 1 bina sakini, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

