Bursa'da Apartman Yangını: Korku Dolu Anlar

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana gelen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Osmangazi ilçesinin Hacı İlyas Mahallesi'nde henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın 4 katlı bir apartmanın çatı katında meydan geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tahkikat devam ediyor. - BURSA