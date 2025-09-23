Haberler

Bursa'da Apartman Yangını: Korku Dolu Anlar

Bursa'da Apartman Yangını: Korku Dolu Anlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi ilçesindeki 4 katlı apartmanda çıkan yangın, mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, tahkikat devam ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana gelen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Osmangazi ilçesinin Hacı İlyas Mahallesi'nde henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın 4 katlı bir apartmanın çatı katında meydan geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FETÖ'nün emniyet ve öğrenci yapılanması sorumlusu yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis apar topar gözaltına aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.