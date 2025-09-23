Bursa'da Apartman Yangını: 1 Bebek ve 2 Yaşlı Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Karacabey'in Saadet Mahallesi Atılgan Sokak üzerindeki Emek Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm daireyi sararken, komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Diğer katlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri dairede yaşayan Berguzer Kaplan (81), Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar'ın (88) yanmış halde cesetleriyle karşılaştı.

Yangını gören Saadet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Uzer, "Yangın 23.00 civarlarında çıktı. İtfaiye ekipleri erken müdahale etti. Vatandaşlar da elinden geldiği kadar yardım etmeye çalıştılar. Kapının yangından dolayı açılmaması dolayısıyla 2 teyzemiz ve bir çocuğumuz vefat etti. Bir kardeşimiz balkona kadar çıkarak küçük çocuğu yaşı teyzeden vermesini istedi. Fakat teyze alzheimer hastası olduğu için anlamadı ve küçük çocuğu vermedi. Yangın, perdelerin tutuştuğundan çıktığı iddia ediliyor. Evde normalde 7 veya 8 kişi kalıyordu. Diğerlerinin bazıları aşağıdaymış. Bazıları da yangın esnasında kurtulmuş. Ölenlerden biri misafir diğerleri de evde kalanlar. Üst kata da yangın sıçradı fakat oturan kimsenin olmamasından dolayı herhangi bir can kaybı yaşanmadı" dedi.

Diğer görgü tanığı ise, "İşten gelince uyuyordum. Ev yanıyor dediler. Geldim bir baktım ev yanıyordu" dedi. - BURSA