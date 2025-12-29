Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartman dairesinde yangın çıktı.

Yangın saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Doğu sokakta bulunan apartmanın zemin kat dairesinde yangın çıktı. Sobadan çıktığı iddia edilen yangın büyüdü. Alevler fark eden aile bireyleri zorlukla dışarıya çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek yarım saatte söndürdüler. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta oksijen verildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA