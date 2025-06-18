Bursa'da Apartman Çatısında Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Bursa'da Apartman Çatısında Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
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İnegöl'de bir apartmanın çatısında çıkan yangında 1 kişinin dumandan etkilendiği, yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği bildirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Ergül Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yaklaşık 1 saatte söndürdü. Yangında dumandan etkilenen bir kadın, ambulansta tedavi altına alındı. Yangın sonucu evin çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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