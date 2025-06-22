Bursa'da Anız Yangını: 30 Dönümlük Alan Küle Döndü

Bursa'da Anız Yangını: 30 Dönümlük Alan Küle Döndü
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde başlayarak buğday tarlalarına sıçrayan anız yangını, 30 dönümlük arazide büyük hasara yol açtı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anızların alev almasıyla 30 dönümlük arazideki buğday ve ormanlık alan küle döndü. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Orhaniye Mahallesindeki buğday tarlalarının bulunduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anızların alev almasıyla başlayan yangın kısa sürede, buğday tarlalarına sıçradı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etse de başarılı olamadı.

İhbar üzerine, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir İtfaiye Dairesi ekipleri seferber oldu. 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 34 personelin havadan ve karadan çabaları sonucu alevler söndürüldü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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