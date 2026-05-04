Bursa'da alkollü sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bursa'da alkollü bir sürücünün çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Kaza, dün sabah 05.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.U. idaresindeki 16 BTE plakalı otomobil, yolun karşısına geçmenin yasak olduğu noktadan geçmek isteyen 46 yaşındaki Bedri Mete'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bedri Mete yola savrulurken, sürücü aracını yaklaşık 100 metre ileride park ederek olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Bedri Mete'ye ilk müdahaleyi yaptı. Özel bir hastaneye kaldırılan Bedri Mete, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaçan sürücü ise yaklaşık 500 metre ilerideki bir akaryakıt istasyonunda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde sürücünün 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Hayatını kaybeden Bedri Mete'nin cenazesi, Fethiye Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
