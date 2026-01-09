Haberler

"Eşim gelmeden araçtan inmem" dedi, 1.45 promil alkollü çıktı

'Eşim gelmeden araçtan inmem' dedi, 1.45 promil alkollü çıktı
Bursa'da yapılan trafik uygulamasında durdurulan kadın sürücü, alkol testi için polislere direndi. Yapılan testte 1.45 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 11 bin 629 TL ceza kesildi.

Bursa'da trafik uygulamasında durdurulan kadın sürücü, 'Eşim gelmeden araçtan inmem' diyerek polislere direndi. Uzun uğraşlar sonucu yapılan alkol testinde sürücünün 1.45 promil alkollü olduğu belirlenirken, 11 bin 629 TL para cezası kesildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde uygulama yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Durdurulan aracın sürücüsünün F.M. isimli kadın olduğu belirlendi. Trafik polislerinin alkol testi yapmak istemesi üzerine sürücü, "Eşim gelmeden araçtan inmem" diyerek polislere direndi. Polislere, "Beni bırakın, lütfen işlem yapmayın. İlk defa alkollü araç kullanarak dışarı çıktım" dediği öğrenildi.

Ekiplerin uzun süren ikna çabaları sonucu alkolmetreyi üfleyen sürücünün 1.45 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
