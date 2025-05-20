Bursa'da Alkollü Sürücü, Polis Ekiplerinden Kaçmak İsterken Yakalandı

Bursa'da Alkollü Sürücü, Polis Ekiplerinden Kaçmak İsterken Yakalandı
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Bursa'da Alkollü Sürücü, Polis Ekiplerinden Kaçmak İsterken Yakalandı
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Bursa'da alkol uygulaması yapan polis ekiplerini gören alkollü sürücü, 'Dur' ikazına uymayarak kaçmaya çalıştı ancak yakalandı. O anlar kameraya yansıdı. Sürücüye 9 bin lira ceza kesildi.

Polis ekiplerini gören alkollü sürücünün kaçma anı kamerada

BURSA - Bursa'da uygulama yapan polis ekiplerini görünce gaza basan alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından trafik kesilerek yakalandı. Alkollü sürücünün 'Dur' ikazına uymadan gaza bastığı anlar, saniye saniye kamera ile kaydedildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda yaptıkları alkol uygulamalarıyla trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipleri gören 16 LA plakalı otomobil, polis ekiplerinin 'Dur' ikazına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Trafik kesildi, sürücü kıskıvrak yakalandı

'Dur' ikazına uymayarak gaza basan sürücü, anons üzerine bir süreliğine trafiği kesen başka bir trafik polisi tarafından yakalandı. O anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi. Polis memurunun 'Neden kaçıyorsun' sorusuna 'Kaçmadım' diye cevap veren Baran Ç., yapılan alkol testinde 1.30 promil alkollü çıktı. Baran Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araç ise çekici yardımıyla karakola alındı.

Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 9 bin lira para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
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