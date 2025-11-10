Bursa'da Alışveriş Merkezinde Kavga

Bursa'da bulunan bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine girerken, çevredekilerin araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki bir AVM'nin kapalı otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta henüz bilinmeyen bir nedenle, iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

Yaşanan arbede anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı, vatandaşların da ayırmak için yoğun çaba sarf ettiği anlar yer aldı. - BURSA