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Bursa'da ailesine kızdı, bıçakla kendini rehin aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Bursa'da ailesine kızdı, bıçakla kendini rehin aldı

Bursa'da ailesine kızan adam bıçakla kendini rehin aldı.

Bursa'da ailesine kızan adam bıçakla kendini rehin aldı. Polis ekiplerinin 1 saatlik çabası sonu ikna edilen şahıs, etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Kocalar Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle tartışma yaşayan 40 yaşındaki A.M., bıçakla kendisini evin bir odasında rehin aldı. Sesi duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk başta ikna edilemeyen adam için müzakereci ekipler sevk edildi. Bir saatlik ikna çabaları sonucu adam elindeki bıçak alınarak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

Şüpheli A.M. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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