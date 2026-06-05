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Aileler arasında çıkan kavgada kan aktı: 3 yaralı

Aileler arasında çıkan kavgada kan aktı: 3 yaralı
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Bursa Osmangazi'de iki aile arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı, polis kavgayı güçlükle ayırdı.

Bursa'da aileler arasında çıkan kavga büyüdü. Bıçakların çekildiği kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma, kısa sürede ailelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, kavgayı güçlükle ayırdı. Olayda Hakan A. (32) ağır yaralanırken, Resul K. (30) ve Emre A. da yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Karnından ve bacağından yaralanarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hakan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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