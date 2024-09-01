Bursa'da acıkan ayıya mini konser

Bursa'da acıkan ayı Uludağ'ın turistik bölgesi olan Sarıalan'da çöp konteynerlarında yemek ararken, ayıyı çeken bir vatandaş o anları şarkı söyleyerek izledi. Verdiği mini konseri kayda alan kişi izleyenleri gülümsetti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ Sarıalan'da acıkan bir ayı, yemek arayışına çıktı. Çöp konteynırlarını karıştıran ayı çevredeki bir vatandaşın dikkatini çekti. Güvenli bir bölgeden ayının yemek yemesini izleyen vatandaş, ayıya adeta mini konser verdi. Şarkı söyleyerek ayıyı izleyen vatandaşın kayda aldığı o anlar izleyenlerin yüzünü güldürdü. Karnı doyuran ayı ise bir süre sonra gözden kayboldu. - BURSA