Aç kalan domuz sürüsü şehre indi Aç kalan domuz sürüsü şehre indi Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehre indi. Aç kalan domuz sürüsü şehre indi BURSA - Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehre indi. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı. Mudanya ilçesinde aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi. Yerleşim yerlerindeki çöp kovalarından yemek arayan domuz sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı. İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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