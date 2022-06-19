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Aç kalan domuz sürüsü şehre indi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aç kalan domuz sürüsü şehre indi Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehre indi.

Aç kalan domuz sürüsü şehre indi

BURSA - Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehre indi. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Mudanya ilçesinde aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi. Yerleşim yerlerindeki çöp kovalarından yemek arayan domuz sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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