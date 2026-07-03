Bursa'da aç kalan domuzlar mahalleye ve mesire alanına indi

Bursa'da aç kalan domuzlar yerleşim alanları ve mesire alanlarına inerek yiyecek aradı.

Bursa'da aç kalan domuzlar bu kez hem mahalle aralarında hem de mesire alanında görüntülendi. Nilüfer ilçesi Bademli Mahallesi'nde sokaklarda yiyecek arayan domuz sürüsü vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, bir başka görüntü ise Kent Ormanı'ndan geldi. Piknik yapmak için ormana gelen vatandaşlar, yiyecek arayan domuz ailesiyle karşılaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı