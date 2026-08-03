İnegöl'de Eşini Kanlar İçinde Buldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 50 yaşındaki şahıs, eşi tarafından evde ölü bulundu.

Olay, saat 09.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde 3 katlı binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde uyanan H.B, eşi R.B'yi (50) yatağının yanında kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, R.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. R.B'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı