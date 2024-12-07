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Bursa'da 5 Katlı Apartmanda Yangın: 1 Aylık Bebek Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da 5 Katlı Apartmanda Yangın: 1 Aylık Bebek Hastaneye Kaldırıldı
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İnegöl'de bir apartmanın en üst katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 1 aylık bebek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. Yangında 1 aylık bebek dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 4 araçla yangına müdahale eden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi. Yangında dumandan etkilenen Suriye uyruklu ailenin 1 aylık bebeği İmadeddin B. özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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