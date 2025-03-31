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Bursa'da 4 Gündür Kayıp Olan Şahıs Parkta Ölü Bulundu

Bursa'da 4 Gündür Kayıp Olan Şahıs Parkta Ölü Bulundu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 gündür kayıp olan 33 yaşındaki Hüseyin Keskin, bir parkta hareketsiz olarak bulundu. Olay yerinde sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 gündür kayıp olan şahıs parkta ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 19.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Karaağaç Caddesi'ndeki parkta hareketsiz yatan şahsı görenler polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin 4 gündür kayıp olan Hüseyin Keskin (33) olduğu tespit edildi. Şahsın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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