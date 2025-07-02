Bursa'da 4.3 Şiddetinde Deprem İstanbul'da da Hissedildi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.3 şiddetindeki deprem, çevre illerde, özellikle İstanbul'da paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar sarsıntı sırasında dışarı çıkarken, sokakta bulunanların etkilenmediği öğrenildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.3 şiddetindeki deprem İstanbul'da da hissedildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün yaşanan depremlerin ardından bugün de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. O kentlerden biri de İstanbul oldu. İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar dışarı çıkarken, o sırada sokakta vatandaşların ise depremden etkilenmediği öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa