Bursa'da 3. Kattan Düşen Şahıs Ağır Yaralandı

Bursa'da dengesini kaybederek 3. kattaki evin camından düşen şahıs ağır yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bedrettin Özer (45) 3. kattaki evinde bir anda dengesini kaybederek camdan aşağı düştü. Durumu fark eden Özer'in oğlu hemen aşağı koşup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Ağır yaralanan Özer, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA