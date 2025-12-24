Haberler

Bursa'da 283 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 283 bin kaçak sigara ve tütün ürünü ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda 283 bin adet kaçak sigara ve tütün ürünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ş.Ş. ve E.Ş. isimli şahısların kaçak tütün ürünleri bulundurdukları ve satışını yaptıklarını tespit etti. Bunun üzerine Çiftehavuzlar Mahallesi'ndeki iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda, 2 adet otomatik sigara doldurma makinası, 192 bin adet (9 bin 600 paket) tütün doldurulmuş sigara, 91 bin adet boş makaron ve 90 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BURSA

