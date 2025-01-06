Üye Girişi
Haberler
Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
Ajanslar son dakika koduyla geçti! Trump'a büyük gözdağı
DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası kritik görüşme bugün
En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
Yakın dostu açıkladı! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 81 lira oldu
Sigaraya okkalı zam

Bursa'da 2024 Yılında Uyuşturucu Operasyonlarında Rekor Sayıda Tutuklama

Bursa'da 2024 Yılında Uyuşturucu Operasyonlarında Rekor Sayıda Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2024 yılında gerçekleştirilen 22 operasyonda 628 kilo uyuşturucu madde ve 224 ruhsatsız tabanca ele geçirirken, 1,179 şüpheli tutuklandı.

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında rekor operasyonlara imza attı. 22 planlı operasyonda uyuşturucu tacirlerinin evlerine şafak vakti yapılan operasyon sonrası, farklı çeşitlerde 628 kilo uyuşturucu madde, bin 56 adet uyuşturucu hap, 2 bin 853 kök kenevir, 224 adet ruhsatsız tabanca, 69 adet ruhsatsız tüfek ve 3 bin 497 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonda bin 179 şüpheli tutuklanırken, 429 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye'de ilk kez uyuşturucu satışından elde edilen malvarlıklarına da mahkeme kararıyla el konuldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nun "Bursa'yı kan emicilerden temizleyeceğiz" sözleri sonrası 2024 yılında rekor operasyonlara imza attı. Emniyet Müdürlüğü, yıl içerisinde uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonlarda 316 kilo 750 gram metamfetamin, 182 kilo 200 gram esrar, 93 kilo 300 gram bonzai, 10 kilo 430 gram bonzai hammaddesi, 25 kilo 390 gram kokain, 898 bin adet sentetik hap, 131 bin adet esctasy hap, 27 bin adet captagon hap, 2 bin 853 kök hint keneviri, 224 adet ruhsatsız tabanca, 69 ruhsatsız tüfek, 3 bin 497 adet fişek ele geçirildiğini duyurdu. Ayrıca, 'Suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklama' suçu çerçevesinde yapılan 22 ayrı soruşturmada, 11 ev, 17 araç, 2 arsa, 500 gram altın ve 1 milyon 283 bin 545 lira nakite el konuldu.

Bin 179 zehir taciri tutuklandı

2024 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda bin 179 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 429 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, operasyonların aralıksız süreceğini, vatandaşların şüphelendikleri en küçük durumu 112 polis imdat hattına bildirmelerini ve kimliklerinin gizli tutulacağını açıkladılar. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor
img

İsrail'in canını yakan isim etkisiz hale getirildi
img

İşçi servisi, iki otomobille çarpıştı: 3 ölü, 18 yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşçi servisi, iki otomobille çarpıştı! 3 ölü, 18 yaralı
İşçi servisi, iki otomobille çarpıştı: 3 ölü, 18 yaralı
Kırmızı mı değil mi? Ünlü yorumcular Aboubakar'ın pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
Ünlü yorumcular Aboubakar'ın pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
Bütün ülkeyi kendine düşman etti
Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
Maç sonu açıklama yaparken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un serveti dudak uçuklattı
DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."

Son Dakika Haberleri

Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı kaç yaşında, nereli? Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli? AUZEF SINAV SONUÇLARI | AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Gel Konuşalım sunucuları kimler? Tv8 Gel Konuşalım ne zaman, saat kaçta başlıyor? SURVIVOR 6 OCAK TANITIMI | Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Aile hekimleri grevde mi? Aile hekimleri kaç gün grevde olacak? Salih Uzun kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun biyografisi! Okullar ne zaman tatil 2025? Ara tatil ne zaman başlıyor ve hangi tarihte bitiyor? Sağlık Ocakları bugün açık mı? 6 Ocak Sağlık Ocakları grevde mi? 6 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Sömestr tatili ne zaman 2025? 15 tatil (yarıyıl tatili) hangi tarihte başlıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.