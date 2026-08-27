Haberler

Bursa'da Polis Uygulaması: 9 Aranan Şahıs Yakalandı, 37 Araca Ceza

Bursa'da Polis Uygulaması: 9 Aranan Şahıs Yakalandı, 37 Araca Ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen yol uygulamasında 2 bin 569 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, aranan 9 kişi yakalandı. Denetimlerde 37 araca 412 bin 838 TL cezai işlem uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.

Bursa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 569 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı. Uygulamada 37 araca toplam 412 bin 838 TL cezai işlem uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, 26 Ağustos 2026 günü 21.00-23.00 saatleri arasında Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde sabit ve hareketli yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Asayiş, Narkotik, KOM, TEM, Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerinde görevli personel katıldı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 2 bin 569 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde 1'i adli para cezası, 1'i ifadeye yönelik ve 7'si yoklama kaçağı olmak üzere toplam 9 aranan şahıs yakalandı.

Uygulama kapsamında bin 124 araç da kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 37 araca toplam 412 bin 838 TL cezai işlem uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!

Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

Can kaybı korkunç boyutlarda, yüzlerce kişiden haber alınamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma tamam! Leao adım adım Galatasaray'a geliyor

Rafael Leao Türkiye'ye geliyor!
Süper Lig ekibinden Thomas Lemar sürprizi

Süper Lig ekibinden yılın sürprizi!
Şampiyonlar Ligi’nde 18 sezon sonra iki Türk takımı mücadele edecek

Bu gece 18 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşti
Manisa'da hastalardan ameliyat için para aldığı iddia edilen doktor tutuklandı

Hastanın şikayetiyle ortaya çıktı! Doktordan akılalmaz vurgun
Lyon maçı biter bitmez Fenerbahçe'den flaş paylaşımlar

Maç biter bitmez Fenerbahçe'den flaş paylaşım
Patronundan 200 squat cezası aldı, hastanelik oldu

İş hedefini tutturamayan çalışana verilen ceza akılalmaz
Livakovic, Barcelona'ya imza attı

Süper Lig devinden Barcelona'ya!