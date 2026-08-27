Bursa'da Polis Uygulaması: 9 Aranan Şahıs Yakalandı, 37 Araca Ceza

Bursa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 569 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı. Uygulamada 37 araca toplam 412 bin 838 TL cezai işlem uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, 26 Ağustos 2026 günü 21.00-23.00 saatleri arasında Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde sabit ve hareketli yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Asayiş, Narkotik, KOM, TEM, Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerinde görevli personel katıldı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 2 bin 569 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde 1'i adli para cezası, 1'i ifadeye yönelik ve 7'si yoklama kaçağı olmak üzere toplam 9 aranan şahıs yakalandı.

Uygulama kapsamında bin 124 araç da kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 37 araca toplam 412 bin 838 TL cezai işlem uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı