İnegöl'de İki Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı: 9 kişi yaralandı.

Kaza Osmaniye mahallesi Altay caddesi ile Ahmet Akyollu Caddesinin kesiştiği ışıklı kavşakta meydana geldi.

Berat Ü. Yönetimindeki 16 AET 152 plakalı otomobili ile sürücü Aziz Emre Y. Yönetimindeki 16 LC 792 plakalı otomobilin çarpıştı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Kaza sonucu sürücüler ile 16 AET 152 plakalı otomobildeki yolcular Arda Kaan T.(21), Ayşenur Y.(21), İsmail P. (20) ve Mert İbrahim G.(21) ile diğer araçtaki yolcular Mehmet G.(19), Defne K.(21) ve Ahmad Nour S.(18) ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı