17 yaşındaki genç, sevdiği kızın babasını silahla vurarak öldürdü

Bursa'da 17 yaşındaki S.Ç., nişanlısının babası Özgür Yelegen'i silahla vurarak öldürdü. Şüpheli kısa sürede suç aletiyle yakalandı.

Bursa'da iddiaya göre 17 yaşındaki genç, sevdiği kızı kendisine vermeyen kızın babasını silahla öldürdü. Şüpheli, olaydan kısa süre sonra suç aletiyle yakalandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre nişanlısıyla kayınbabası zoruyla ayrılan S.Ç.(17), duruma sinirlendi. Taksi ile eski nişanlısının evinin bulunduğu sokağa gelen S.Ç., eski nişanlısının babası Özgür Yelegen'i görünce yanında getirdiği silahla Yelegen'in vücuduna defalarca ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaşanan olayda ağır yaralanan Özgür Yelegen özel araçla, özel hastaneye getirildi. Yelegen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheliyi suç aletiyle yakaladı

Olay sonrası şüpheli S.Ç. kaçtı. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) ekipleri, şüpheliyi kısa süre içerisinde suç aletiyle yakaladı. Şüphelinin, "Sevdiğim kızla olan nişanımızı atıp başkasına verdi" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
