Bursa'da 12 kaçak göçmen yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla giren 12 göçmen yakalandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İnegöl'ün farklı sokak ve caddelerinde ilçeye kaçak yollarla gelen 12 yabancı uyruklu şahsı yakalayıp gözaltına aldı. Şahıslar, sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.
Bursa'da 12 kaçak göçmen yakalandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla giren 12 göçmen yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İnegöl'ün farklı sokak ve caddelerinde ilçeye kaçak yollarla gelen 12 yabancı uyruklu şahsı yakalayıp gözaltına aldı.
Şahıslar, sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.