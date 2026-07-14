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Bursa'da 105 emniyet personeli terfi etti

Bursa'da 105 emniyet personeli terfi etti
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde bir üst rütbeye terfi eden 105 personel için düzenlenen törende, polisler yeni rütbelerini taktı. İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, terfi alanları tebrik ederek başarılar diledi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde bir üst rütbeye terfi eden 105 personel için düzenlenen törende, terfi alan polisler yeni rütbelerini taktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden 105 personel için Rütbe Terfi Töreni düzenlendi. Düzenlenen törende, terfi eden emniyet personeline yeni rütbeleri takdim edildi. Törene İl Emniyet Müdürlüğü yöneticileri, personel ve aileleri katıldı. Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, terfi alan personeli tebrik ederek yeni rütbelerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Meslek hayatlarında üstün gayret ve özveri gösteren personelin başarılarının devamını dileyen Gökce, emniyet teşkilatının vatandaşların huzur ve güvenliği için aynı kararlılıkla görev yapmayı sürdüreceğini ifade etti.

Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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