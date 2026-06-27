Haberler

Bursa'da bin polisle huzur operasyonu Sokaklar abluka altına alındı

Bursa'da bin polisle huzur operasyonu Sokaklar abluka altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Emniyet Müdürlüğü, yaklaşık bin polisin katılımıyla kent genelinde geniş çaplı huzur uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde araçlar durduruldu, kimlik kontrolleri yapıldı, park ve kahvehaneler denetlendi. Uygulama drone ile havadan kaydedildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayişin sağlanması ve suçlulara göz açtırmamak amacıyla yaklaşık bin polisin katılımıyla geniş çaplı huzur uygulaması gerçekleştirdi. Kentin birçok noktasında eş zamanlı yapılan denetimlerde polis adeta kuş uçurtmadı.

Ana arterlerde oluşturulan sabit uygulama noktalarında şüpheli araçlar tek tek durdurularak detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı. Aynı anda harekete geçen Yunus Timleri ise mahalle aralarında ve ara sokaklarda şok denetimler gerçekleştirerek şüpheli şahıslar üzerinde incelemelerde bulundu.

Parklar, kahvehaneler ve umuma açık iş yerlerinin de denetlendiği uygulamada vatandaşların GBT sorguları yapılırken, suç ve suçlularla mücadele kapsamında kentin dört bir yanında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Yaklaşık bin polisin görev aldığı dev huzur uygulaması havadan dron ile de kaydedilirken, ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, benzer uygulamaların kent genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı

Efsane ikiliyi ölüm ayırdı: "Sultan" acı habere dayanamadı
Amerika'daki bir kurye, Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği siparişi paylaştı

Amerika'daki bir kurye, Ferdi'nin otele verdiği siparişi paylaştı
Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu

Birbirlerine girdiler! Küfürler havada uçuştu
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları

İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Mısır son 32'de! İran'ın kaderi diğer gruplara kaldı

Yok böyle maç! Bu gol iptal oldu, bir takım üst tura çıktı
Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı

500 bin nüfuslu küçücük bir ülke, Dünya Kupası'nda tarih yazdı
İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı havuzda can verdi, baba panikle eşini ezdi

İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı can verdi, baba panikle eşini ezdi