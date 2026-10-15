Haberler

Bursa Cumalıkızık'ta sağanak sonrası heyelan amatör kameraya saniye saniye yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Cumalıkızık'ta sağanak sonrası heyelan amatör kameraya saniye saniye yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık Mahallesi'nde sağanak yağış sonrası derenin yanında heyelan meydana geldi. Heyelan anları amatör kamerayla kaydedilirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Bursa'da sağanak yağış sonrası Cumalıkızık'ta bulunan derede heyelan meydana geldi. O anlar anbean amatör kamera ile kaydedildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde bulunan derede meydana geldi. Sağanak yağış sonrası derenin yanında heyelan yaşandı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı yayına sarhoş çıkan kadın siyasetçi rakiplerini tehdit etti

Canlı yayına sarhoş çıkan kadın siyasetçi rakiplerini tehdit etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamoğlu: Ertan Yıldız benim için hayal kırıklığıdır

İmamoğlu, bir isme çok öfkeli: Benim için hayal kırıklığıdır
İstanbul’da sağanak Şile’yi de vurdu! Sokaklar ve bahçeler sular altında kaldı

İstanbul'un cennet ilçesinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı

1 yıllık ağrıların nedeni elle muayenede ortaya çıktı
Teoman sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım, eve gidip uyuyayım bari

Film izlemeye gitti, sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım
Terörist Mihraç Ural'ın ilk görüntüleri yayınlandı

Terörist Mihraç Ural'ın ilk görüntüleri yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı

AK Parti camiasını yasa boğan ölüm! Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu

Yenilgilerin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük şok