Bursa Cumalıkızık'ta sağanak sonrası heyelan amatör kameraya saniye saniye yansıdı

Bursa Cumalıkızık'ta sağanak sonrası heyelan amatör kameraya saniye saniye yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık Mahallesi'nde sağanak yağış sonrası derenin yanında heyelan meydana geldi. Heyelan anları amatör kamerayla kaydedilirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Bursa'da sağanak yağış sonrası Cumalıkızık'ta bulunan derede heyelan meydana geldi. O anlar anbean amatör kamera ile kaydedildi.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde bulunan derede meydana geldi. Sağanak yağış sonrası derenin yanında heyelan yaşandı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı