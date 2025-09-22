Haberler

Bursa Balkan Panayırı'nda Kavga Çıktı

Bursa'da düzenlenen Geleneksel Yıldırım Balkan Panayırı'nda iki grup seyirci arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay, güvenlik görevlileri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Balkan Panayırı'nda eğlence kavgaya dönüştü. Panayırda, sahnede müzik devam ederken iki grup seyirci arasında çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bu yıl 3.'sü düzenlenen Geleneksel Yıldırım Balkan Panayırı'nda seyirciler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede taraflar arasında büyüyen tartışma yerini kavgaya bırakınca yumruklar havada uçuştu. O anlar kameraya anbean yansırken, araya güvenlik görevlisi ve vatandaşlar girdi.

Renkli görüntülere sahne olan Balkan Panayırı, kavganın ardından yeniden devam etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
